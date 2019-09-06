Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı

53 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi açıkları, Kadırga Burnu mevkisi ve Ahmetçe köyü açıklarında 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 112 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlara alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:46 Kaynak: DHA
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