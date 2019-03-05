Çanakkale'de 116 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren B.k.'nin Annesi: Gönül İlişkimiz Vardı

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!