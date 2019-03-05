Çanakkale'de 116 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan Afganistan
uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi
'nin kuzeyinde yasa dışı göçleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu mevkisinden üç grubun ayrı zamanlarda lastik botlarla denize açıldığını belirledi.
"TCSG-905" Bot Komutanlığının söz konusu bölgede düzenlediği üç operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, Küçükkuyu
Sahil Güvenlik Karakolundaki işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:45 Kaynak: AA
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