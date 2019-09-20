Çanakkale'de 119 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu Beldesi sahilinde bir lastik bota binen aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 39 kişi denize açıldı.

Göçmenlerin içinde bulunduğu bot bir süre sonra battı. Botun sığ suda batması üzerine, göçmenler çocuklarını kucaklarına alarak, kıyıya çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düzensiz göçmenler sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Göçmenler, Küçükkuyu Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kayalar Altı mevkisi açıklarında, lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmenler tespit etti.

Ekipler, botlardaki Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.