Çanakkale'de "12 Dev Adam Basketbol Okulu" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çanakkale'de '12 Dev Adam Basketbol Okulu' açıldı - Son Dakika Spor

Çanakkale'de "12 Dev Adam Basketbol Okulu" açıldı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen "12 Dev Adam Basketbol Okulları" (12 DABO) projesi kapsamında Çanakkale'de basketbol okulu hizmete girdi.

Çanakkale'de

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen "12 Dev Adam Basketbol Okulları" (12 DABO) projesi kapsamında Çanakkale'de basketbol okulu hizmete girdi.

Projeyle, ilde seçilen sporculara bireysel gelişimlerine yönelik basketbol eğitimi verilerek gelişimlerine katkı sağlanması ve TBF oyuncu havuzuna dahil edilmeleri amaçlanıyor.


Açılış töreni İstek 1915 Çanakkale Koleji Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basketbol okuluna, 9-12 yaş grubunda yaklaşık 200 kız ve erkek sporcu katılıyor. Seçmeler sonucunda en fazla 40 sporcu programa dahil edilecek.

TBF altyapı faaliyetleri yetkilisi ve 12 DABO idari sorumlusu Serdar Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de projeye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu ilgi bizi oldukça mutlu ediyor." diye konuştu.

Çanakkale, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın
İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü

Son Dakika Haberleri
20:02 Galatasaray, Henry Onyekuru ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
20:01 Mustafa Cengiz'den flaş 'Zorlu' açıklaması! - Son Dakika Spor
20:01 Mustafa Cengiz: Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez - Son Dakika Spor
19:58 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:54 Anadolu Efes: 80-82 - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor
17:04 Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:06:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de "12 Dev Adam Basketbol Okulu" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]