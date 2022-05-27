ÇANAKKALE'DE 12 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ÇANAKKALE polisi, 3 ay süren takip sonucu çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kentte motosiklet, bisiklet, su motoru, kalorifer peteği ve demir hırsızlığı gibi birçok olayın faili olduğu tespit edilen, 1'i Türkmenistanlı 12 şüpheli, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren teknik takiple yakalandı. Toplam 28 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir mikar uyuşturucu ele geçirildi.