Çanakkale'de 12 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.



Ayvacık'ın Müsellim geçidinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan kaçakların botunu durduran ekipler, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldıktan sonra Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na teslim edildiler. Burada işlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

Kahramanmaraş'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi

Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir