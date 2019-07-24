Çanakkale'de 12 mülteci yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Ayvacık'ın Müsellim geçidinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan kaçakların botunu durduran ekipler, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldıktan sonra Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na teslim edildiler. Burada işlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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