Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen filikaya binmek üzereyken yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen filikaya binmek üzereyken yakalandı

08.04.2022 14:47
Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen filikaya binmek üzereyken yakalandı

Çanakkale'de, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek için filikaya binme hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek için filikaya binme hazırlığındaki 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun İtalya'ya kaçış için Çanakkale güzergahını kullanacakları bilgisine ulaşarak teknik takip başlattı.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle, Balıkesir'in Erdek ilçesinden hareket eden gemi filikası da takibe alındı.

Kara yoluyla Çanakkale'ye ulaştıkları tespit edilen bu kişilere, merkeze bağlı Güzelyalı köyünde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Karanlık Liman bölgesinde filikaya binmek üzereyken yakalanan farklı ülkelere mensup 123 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan, düzensiz göçmenleri almak için kıyıya yaklaştığı sırada karaya oturan filika ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılıp Kumkale Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen filikaya binmek üzereyken yakalandı
Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen filikaya binmek üzereyken yakalandı
Çanakkale'de 123 düzensiz göçmen filikaya binmek üzereyken yakalandı

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Sahil Güvenlik, Çanakkale, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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