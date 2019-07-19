Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 123 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Çanakkale'de 123 kök Hint keneviri ele geçirildi

44 dakika önce

ÇANAKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 123 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
ÇANAKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. A.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda, eğitimli narkotik köpeği Roket ile yapılan aramalarda 1 metre uzunluğunda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Hint kenevirleri ise sökülerek imha edildi.
A.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:28 Kaynak: DHA
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