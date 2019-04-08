Çanakkale'de 123 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 123 mülteci sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 123 mülteci sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye gezen sahil güvenlik ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda 103 mülteci yakaladı. İlk operasyon Kadırga koyu açıklarında saat 03.00 sıralarında TCSG 109 Bot Komutanlığınca gerçekleştirildi. Lastik bot ile Ayvacık sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 1'i İran diğerleri 28'i Afgan uyruklu 29 mülteci yakalandı. TCSG 109 Bot Komutanlığı saat 05.30 sıralarında Sivrice Burnu açıklarında yaptığı başka bir operasyonda ise yine lastik bot ile Midilli adasına gitmek için denize açılan gruba yaptığı operasyonda 29 Afgan uyruklu mülteciyi daha yakaladı. TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri saat 07.00 sıralarında ise bu defa İğdeli Burun mevkii açıklarında, içinde 45 Afgan uyruklu mültecinin bulunduğu lastik bota operasyon yaptı. Küçükkuyu açıklarına getirilen mülteciler, diğer botlarla Sahil Güvenlik Karakolu'na taşındı. Mültecilere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.



Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise jandarma birliklerinin yaptığı operasyonda 20 Afgan uyruklu mülteci daha yakalandı. - ÇANAKKALE

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