Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 125 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 125 düzensiz göçmen yakalandı

18 dakika önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 125 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 125 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 125 düzensiz göçmen yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02 Ekim 2019 tarihinde Ayvacık İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 3 düzensiz göç olayında; 125 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 125 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, organizatörlük yaptığı öne sürülen T.Ü. ile İ.Ç. gözaltına alındı. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen 2 minibüs ve 69 can yeleği yediemin otoparkına çekildi. - ÇANAKKALE

Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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