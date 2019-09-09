Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Sivrice ve Kadırga burnu açıklarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 127 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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