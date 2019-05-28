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Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdüren, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi Limantaşı mevkisinde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kamyonet içindeki 9'u çocuk, 2'si kadın ve 2'si erkek olmak üzere Afgan 13 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonete el koyulurken, sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. A.Ö.'nün ise jandarmada sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:47 Kaynak: DHA
Ayvacık, Yunanistan, Midilli Adası, Çanakkale, Güncel
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