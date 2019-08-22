Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 135 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 135 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 135 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi sahilinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Ayrıca yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:40 Kaynak: AA
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