Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 135 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 135 can yeleği ile 1 otomobil ele geçirildi, organizatör E.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

135 kaçak göçmen ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.