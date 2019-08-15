Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri 2 eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 135 kaçak yakalandı.

'TCSG 6' Bot Komutanlığı ekiplerince Ayvacık'ın Yeşil Liman mevkii açıklarında yapılan ilk operasyonda, Afganistan uyruklu 69 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Nusratlı altı mevkii açılarında yapılan operasyonda ise Afganistan uyruklu 66 kaçak daha yakalandı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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