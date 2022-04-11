Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

11.04.2022 16:08
Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında il merkezinde şüpheliler G.Ö. ve A.A'nın aracına operasyon düzenledi.

Operasyonda 138 şişe içinde viski, rakı, votka, cin ve likör ele geçirildi.

Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken haklarında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kaçak İçki, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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