Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 139 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 139 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığındaki 139 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 139 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığındaki 139 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik unsurları, Burunucu mevkisinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 139 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ege Denizi, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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