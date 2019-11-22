Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 139 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 139 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Burunucu mevkisi açıklarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 139 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvnelik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:17 Kaynak: DHA
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