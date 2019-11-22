Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı
7 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 139 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:17 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 139 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Burunucu mevkisi açıklarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 139 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvnelik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı