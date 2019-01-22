Çanakkale'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
51 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Küçükkuyu
beldesi Limantaşı mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda, zeytinlik alana gizlenen 6'sı çocuk 14 düzensiz göçmen tespit edildi.
Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:12 Kaynak: AA
HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı
Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti