Çanakkale\'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde telef olan 14 kedi ve 4 köpeğin fare zehiriyle zehirlendiği iddia edildi.

14 KEDİ VE 4 KÖPEK TELEF OLDU

Biga ilçesine bağlı Şakirbey Köyü'nde iddiaya göre, 14 kedi ve 4 köpek fare zehirliyle zehirlendi. Kedi ve köpekler telef olurken hayvanseverler ayağa kalktı. Kedi ve köpeklerin sahibi ile hayvanseverler, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca yaptığı açıklamada, "Olay büyük. Bu hayvanlar kanunla korunan hayvanlar ve sahipli. Sahipli, sahipsiz zaten hepsi korunuyor. Telef olan kedi ve köpeklerin sahibi, komşularıyla hiçbir husumetinin olmadığını söyledi. Ama bunun yapılması hiç hoş değil. Hayvana zarar veren birisi yarın insana zarar verebilir, onu artık vicdansız bir insan olarak değerlendiriyoruz" dedi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.