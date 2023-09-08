Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu - Son Dakika

Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu

Çanakkale\'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu
Son Güncelleme: 09.09.2023 00:22

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre 14 kedi ve 4 köpek, zehirlenerek telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti. Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca, olayın büyük olduğunu ve hayvana zarar veren birisinin yarın insana zarar verebileceğini belirtti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde telef olan 14 kedi ve 4 köpeğin fare zehiriyle zehirlendiği iddia edildi.

14 KEDİ VE 4 KÖPEK TELEF OLDU

Biga ilçesine bağlı Şakirbey Köyü'nde iddiaya göre, 14 kedi ve 4 köpek fare zehirliyle zehirlendi. Kedi ve köpekler telef olurken hayvanseverler ayağa kalktı. Kedi ve köpeklerin sahibi ile hayvanseverler, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca yaptığı açıklamada, "Olay büyük. Bu hayvanlar kanunla korunan hayvanlar ve sahipli. Sahipli, sahipsiz zaten hepsi korunuyor. Telef olan kedi ve köpeklerin sahibi, komşularıyla hiçbir husumetinin olmadığını söyledi. Ama bunun yapılması hiç hoş değil. Hayvana zarar veren birisi yarın insana zarar verebilir, onu artık vicdansız bir insan olarak değerlendiriyoruz" dedi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu - Son Dakika
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