Çanakkale'de 14 Mülteci Yakalandı
42 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 14 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 14 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Limantaşı mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Zeytinlik alanda toplu halde 6'sı çocuk 14 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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