Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

57 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı.


Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 107 Bot Komutanlığı unsurları, Çamburnu mevkisi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da Babakale köyü açıklarında 54 Afganistan uyruklu, Sivrice burnu ve Kadırga burnu açıklarında ise yine Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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