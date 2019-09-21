Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

21 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 140 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 140 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.


TCSG 6 Bot Komutanlığınca Yeşil Liman mevkisi açıklarında art arda yapılan 4 ayrı operasyonda lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 140 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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