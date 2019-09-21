Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
21 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 140 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 140 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
TCSG 6 Bot Komutanlığınca Yeşil Liman mevkisi açıklarında art arda yapılan 4 ayrı operasyonda lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 140 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı