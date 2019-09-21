Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 140 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 140 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli adasına yönelik yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 6 Bot Komutanlığınca Yeşil Liman mevkii açıklarında art arda yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 140 Afganistan uyruklu düzensiz mülteci yakalandı. Küçükkuyu'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:29 Kaynak: İHA
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