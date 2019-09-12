Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmeni yakaladı. TCSG 107 Bot Komutanlığı'nca Çamburnu Mevkii açıklarında yapılan operasyonda, lastik bot ile Midilli'ye gitmeye çalışan 34 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı. TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Babakale Köyü ve Sivriceburnu Mevkii açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 106 kaçak yakaladı.
Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı
Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:07:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]