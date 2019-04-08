Çanakkale'de 143 Kaçak Yakalandı, 5 Organizatör Tutuklandı
57 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1'i İran, 1'i Özbekistan ve 141'i Afganistan uyruklu 143 kaçak yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1'i İran, 1'i Özbekistan ve 141'i Afganistan uyruklu 143 kaçak yakalandı. 5 organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma tarafından 5-7 Nisan tarihleri arasında Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1'i İran, 1'i Özbekistan ve 141'i Afganistan uyruklu 143 kaçak göçmen yakalandı. 52'si çocuk, 44'ü kadın göçmen operasyonunda K.P., M.K. G.T., S.A. ve O.K. isimli 5 organizatör yakalandı, 4 kamyonet ele geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi 5 kişi ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:02 Kaynak: DHA
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