Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 144 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 144 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 144 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 144 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 144 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale, Bademli ve Babadere köyleri sahiline operasyon düzenledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 144 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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