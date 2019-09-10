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Çanakkale'de 144 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 144 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 144 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 144 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 144 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli ve Babadere köylerinin sahil bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 144 mülteci yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Çanakkale'de 144 mülteci yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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