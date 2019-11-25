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Çanakkale'de 146 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'de 146 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 146 yabancı uyruklu mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonla yakalandı.

Çanakkale'de 146 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 146 yabancı uyruklu mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 146 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe altı mevkii açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile kaçmak isteyen 67 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, daha sonra da Burunucu mevkiinde yaptığı diğer bir operasyonda ise yine Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ise Selvili Burun mevkiinde yaptığı operasyonda 43 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(BE-EME-MŞ)

Çanakkale'de 146 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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