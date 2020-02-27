Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Babakale köyünde arazide yabancı uyruklu grubun bulunduğunu belirledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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