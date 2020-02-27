Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Babakale köyünde arazide yabancı uyruklu grubun bulunduğunu belirledi.
Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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