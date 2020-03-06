Çanakkale'de 15 taksi plakası ihaleye çıkarılıyor - Son Dakika

Çanakkale'de şehir merkezinde 135 olan taksi plakası, belediye meclisinin aldığı yeni kararla 150'ye çıkarılıyor. Şehir merkezindeki 15 yeni taksi plakası için 10 yıl süreyle kiralama için ihale yapılacak.



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, komisyonun oy birliğiyle verdiği karar sonrası şehir merkezinde 15 taksi plakasının ihaleye çıkarılacağını açıkladı.



Satış işleminin Sayıştay kararıyla 10 yıllık süreyle kiralanabileceğini anlatan Başkan Ülgür Gökhan, "İlk etapta altyapı çalışmalarının bitmesi üzerine Dardonos ve Güzelyalı'da yoğun yerleşim olması, muhtarlıkların olumlu görüşü alınarak 2 şer adet, diğerleri de şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan AVM'ler civarında 15 taksi plakası için ihale yapılacak. Sayıştay kararına göre artık devamlı hak veremiyoruz. Taksi, servis ve H plakaları için 10 yıllık süre için kiralama şeklinde ihale yapıyoruz. Devamlı hak alma durumu olmayacak. Belediye olarak oda temsilcilerinin görüşünü aldık. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Kent hızlı gelişiyor. Taksicilerin talep etmediği noktalarda yeni talepleri değerlendireceğiz" dedi.



Çanakkale il merkezinde 135, Umurbey Beldesi'nde 60 tane taksi olduğunu anlatan Gökhan, "Umurbey Belediye Başkanı giderayak satmış. Kepez de aynı şekilde. Kepez de bol bol vermiş. Onlar da gelip alışveriş merkezleri önünde kaçak çalışıyor. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Ama sonuçta çözüm değil" dedi.



Başkan Gökhan, akıllı taksi uygulaması için altyapıyı hazırladıklarını, herkesin cep telefonundan taksilere kolayca ulaşacağını ve en yakındaki taksiyi görebileceğini kaydederek, "Belediye bünyesinde Alo taksi çalışmamız var. Belediye bünyesinde 24 saat açık olacak şekilde. Vatandaş aradığında bize noktasını bildirdiğinde o bekleme bölgesinde en yakındaki taksiyi yönlendirecek şekilde çalışmamız var. Firmalarla görüşüyoruz. Bu plakaların bir kısmını da engelli taksi çalışması olarak yapacağız. Korsan olarak çalışanlara belediye olarak taksicilere ceza kesme yetkimiz yok. Bize bağlı olanlara idari para cezası kesiyoruz. Sık sık uygulama yapıyoruz" dedi.



Başkan Ülgür Gökhan, bazı taksi duraklarında taksi sayılarının fazla olmasından dolayı bir kısmının yer değiştirmesini yaptıklarını da kaydederek, "Bu çalışmamızı bugün nihayete erdirdik. Şehir içi ve mücavir alanlarda bulunan duraklara 2.hizmet noktası verilmesi için araç başına ücreti 50 bin lira olarak belirledik. 50 bin lirayı ödeyince süresiz olarak ikinci durağı kullanabilecekler" şeklinde konuştu.



T plaka artışı belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.



Öte yandan belediyenin il merkezinde tek kişilik saatliği 1,5 liradan kiralanan bisikletlerin yanına 2 kişilik tandem bisikletleri de hayata geçireceği, bunların da saatlik 2,5 liradan vatandaşlara kiralanacağı öğrenildi.



Mecliste yat limanındaki teknelerle ilgili fiyat düzenlemesi yapılarak şikayetler üzerine parklanmalarla ilgili fiyatlandırma revize edildi.



Muhalefet temsilcilerinin bazı belediye otobüs şoförlerinin şikayetiyle ilgili eleştirilere de cevap veren Ülgür Gökhan, "Otobüs ile ulaşım hizmetleri iki şekilde yapılıyor. Belediye ve kooperatife ait araçlar. Şikayetler kooperatife ait araçlardan geliyor. Başlarına ne geleceğini bildikleri için belediye otobüs şoförleri kibar davranıyor. Kooperatif şoförlerinin yıllık iki eğitimleri yapılıyor, psikoteknik denetimleri yapılıyor. Gelen şikayetleri denetleyebiliyoruz. Araçlarda kamera var. Ani fren yaptı. Hızlı döndü. Hiç bir hoşgörü gösterilmiyor. Ceza komisyonu gereğini yapıyor. Onların ekmek parası olabilir saygı duyuyorum. Sağlıklı kent içi ulaşım da vatandaşın hakkı. Kadınlara çocuklara engellilere yaşlılara yönelik yapılan tavır davranışları asla afetmiyoruz. Şikayetçi olan vatandaşlardan ricam, olay olduğu anda saat ve durak numarasını alarak ihbar etsinler. Yapmazsak o zaman utanırız" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE