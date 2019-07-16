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Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleri

3 saat önce

Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleriÇanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri, devam etti.

Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleri
Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri, devam etti.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü başladı. Bir çoğunun üzerinde 15 Temmuz tişörtü bulunan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İskele Meydanı'nı doldurdu. Çanakkale Boğazı'nda deniz taşıtları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü selamlası gerçekleştirdi. Mehteran gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan yansıtıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi. Şiirlerin okunması, 15 Temmuz'la ilgili tiyatro gösterisi ve o günün ruhunu yansıtan canlandırmalar yapıldı. Anma programı çeşitli etkinlikler ile sabah kadar devam edecek.
Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleri
Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
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