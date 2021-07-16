ÇANAKKALE'DE, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA TÖRENİ - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle saat 20.00'de İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, siyasi parti temsilcileri ve ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mehteran gösterisiyle devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerden havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 5 yıl önce bu saatlerde çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri kutsallığına hiç laf söyletmediğimiz, 100 yıllardır varlığından gurur duyduğumuz ordumuzun içerisine sızmış olan bir grup terörist, aklını kiraya vermiş, ne yaptığını bilmez olan bir grup vatan haininin çabasıyla Türkiye karanlık bir devire sokulmaya çalışmıştır. Çanakkale Geçilmez Destanı'nı tüm dünya bilmektedir. Bu çetenin mensupları, aklını kiraya vermiş bu insanlar bizi bir karanlığa sürüklemek istediler. Fakat hesaba katmadıkları bu millet iradesi, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle birleşince nasıl Çanakkale Geçilmez olduysa, Türkiye de geçilemez olduö dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan katılımcılara izletildi. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu, Milli sporcu Ümit Burunlular, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Yürüyüşü'nü başlattı. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunurken, 15 Temmuz Belgeseli Gösterimi yapıldı.