ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi.
Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. ?Programa; Çanakkale Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saat 20.00'de başlayan programda ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşu su ve Milli Birlik Yürüyüşüne katıldı. İskele Demokrasi Meydanı'nda devam eden program kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler su gösterisi yaptı. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü sonunda, sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Çanakkale Mehteran Takımı tarafından marşlar çalındı. Katılımcılar marşlara ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, "Tam 6 yıl önce akıllarını kiraya vermiş Çanakkale'den, Çanakkale'deki kahramanlıklardan nasibini almamış, topun tüfeğin yapamayacağını yüreklerin yapacağını öğrenememiş bölücü terör örgütünün mensupları, akıllarını kiraya verdikleri kişilerin maşalarıyla bir darbeye, memleketin üstüne kara bulut çöktürmeye çalıştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gözleri o kadar dönmüştü ki bu milletin evine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu milletin silahlarıyla saldırdılar. İstanbul sokaklarına, Ankara sokaklarına, garibanların üzerine belki kendi hemşehrileri, belki kendi akrabaları üzerine, kim olduğunu bilmedikleri insanların üzerine kurşun yağdırdılar. Bunların milliliğinden, vatanseverliğinden bahsetmek mümkün mü? Bu hain şebekeye mensup kişiler, uzaktan kendilerini kumanda eden kişilerin talimatlarıyla üzerimize çok büyük bir oyun oynadılar. Ama unuttukları bir şey vardı ki Çanakkale ruhu yaşıyordu. Çanakkale ruhu ilelebet yaşayacak her ne olursa olsun bu millet, bu gençlik Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edecek, böyle 3-5 tane çapulcuya hiçbir zaman memleketini teslim etmeyecek" dedi.
Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı meydandakilere led ekrandan izletildi. Öğrenciler şiirler okudu. 15 Temmuz Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.
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