Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı
3 saat önce
Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldıÇANAKKALE - Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı uygulamada yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:11 Kaynak: İHA
'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı uygulamada yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.
Çanakkale'deki 15 temmuz anma programları öncesi yapılan Uygulamaya asayiş şube ekipleri ile birlik de önleyici hizmetlere bağlı resmi polislerde destek verdi. Uygulamada yüzlerce araç ve şahsı GBT Genel Bilgi Toplama yapılırken araçlarında eksik olan sürücülere ve hakkında yakalama ve arama kararı olan şahıslara işlem yapıldı.
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