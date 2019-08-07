Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen Afganistan
uyruklu 16 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen 16 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu kaçaklar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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