Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen 16 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu kaçaklar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
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