Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı (2)
19.10.2020 12:18
SERBEST KALDILARÇanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek, öldürdüğü öne sürülen İ.Y. ve Ç.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST KALDILAR
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek, öldürdüğü öne sürülen İ.Y. ve Ç.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde, köpeklerin tavuklarına zarar verdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),
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