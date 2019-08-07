Çanakkale'de 16 mülteci yakalandı
2 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 16 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İpek Güney/İHA)
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