Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Kocaköy köylerinin sahillerindeki ağaçlık alanlarda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Behram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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