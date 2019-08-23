Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
Son Dakika Genel Haber

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinin Koruoba Koyunevi ve Arıklı sahillerindeki ağaçlık alanlara operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 165 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerle beraber 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, operasyonlarda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]