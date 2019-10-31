Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
Son Dakika Genel Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale ve Kocaköy köyleri sahillerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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