Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 166 Afgan Kaçak Yakalandı

Çanakkale'de 166 Afgan Kaçak Yakalandı

17 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 166 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı, organizatör oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 166 Afgan Kaçak Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 166 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı, organizatör oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 20-21 Şubat tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine ilçelerinde kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 70'i çocuk, 33'ü kadın, 63'ü erkek 166 Afgan kaçak yakalandı. Operasyonlarda kaçakların taşındığı 2 araç ele geçirilirken, organizatör oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı, 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:25 Kaynak: DHA

Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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