Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 166 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 166 Düzensiz Göçmen Yakalandı

22 dakika önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 166 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-21 Şubat'ta Ayvacık ve Ezine ilçelerinde insan kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 70'i çocuk 33'ü kadın Afganistan uyruklu 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin taşındığı iki araca el konulurken bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır

Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 166 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]