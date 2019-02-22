Çanakkale'de 166 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında 166 düzensiz göçmen yakalandı.



Bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-21 Şubat'ta Ayvacık ve Ezine ilçelerinde insan kaçakçılığı operasyonu düzenledi.



Operasyonlarda 70'i çocuk 33'ü kadın Afganistan uyruklu 166 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmenlerin taşındığı iki araca el konulurken bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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