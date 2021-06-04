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Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı

04.06.2021 23:42
Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca lastik bot içerisinde Türk karasularına itilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca lastik bot içerisinde Türk karasularına itilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 kaçak göçmeni kurtardı.Kurtarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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