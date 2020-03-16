Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali - Son Dakika

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali

6 saat önce

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali, System.String[]

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde stadyumdaki tören ise daha önceden iptal edilmişti. Bu yıl Deniz Zaferi nedeniyle sadece Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni olacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Stadyumu'ndaki törenin iptal edilmesinin ardından bugün de Şehitler Abidesi'ndeki tören iptal edildi. 18 Mart 2020 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, karar Valilik tarafından duyuruldu.

İl Anma Komitesi, Vali Yardımcısı Hasan Ongu Başkanlığında temsilcilerin de katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı kapsamında toplandı. Toplantıda alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığının 12.03.2020 tarih ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazısı ile koronavirüs etkilerinden korunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarış vb.) tedbiren iptal edildiği bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 23635644-249-5198 sayılı yazısı ile Mayıs ayı başına kadar Ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenler iptal edildiği bildirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 64753203-010.99-E.405983 sayılı yazısı ile Ulusal Spor Organizasyonları ve projelerin ertelenmesine, diğer üst ligler haricindeki yerel mahalli düzeydeki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasına, üst liglerdeki yer alan faaliyetlerinde seyircisiz devam edileceği bildirilmiştir."

ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILACAK

İlgili Bakanlıklar talimatlarının değerlendirilmesi sonucu alınan karar doğrultusunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09: 00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni hariç, İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ve etkinlikler iptal edildi.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
İtalya Başbakanı Conte İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı         
15:14
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:12:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]