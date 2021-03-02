18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek Türk bayrağı Mardin'e ulaştı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Mardin'e getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Mardin Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Siirt'ten getirilen Türk bayrağı, Batman'a ulaştırılmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan gence teslim edildi.

Vali Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, vatan sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi, yüksek insani değerle işlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin milletin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Geleceğe güvenle bakabilmek, çocuklarımızda, gençlerimizde tarih bilincini yükseltmekle, bağımsızlık, bayrak ve vatan sevgisini arttırmakla, şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkarak, canları pahasına bizlere emanet ettikleri değerleri yarınlara taşımakla mümkün olabilir. Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum."

Törene, Vali Demirtaş'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy ve öğrenciler katıldı.

Türk bayrağı, bölge illerindeki teslim törenlerinin ardından 18 Mart'ta Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek.