Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika

Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Zonguldak'a ulaştı

11.03.2021 10:35
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Zonguldak'a ulaştı, System.String[]

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Karabük'ten Zonguldak'a getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Karabük'ten Zonguldak'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik'te bayrak teslim töreni düzenlendi.

Karabük'ten Narkadın Özdemir tarafından getirilen Türk bayrağı, Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Deniz Arda Kaya'ya teslim edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarihinin büyük kahramanlıklara sahne olduğunu vurguladı.

Çanakkale Savaşı'nın bu kahramanlıklardan birisi olduğunu belirten Tutulmaz, "Milletimiz adına Çanakkale Savaşı yeniden var olmanın önemli aşamalarından birisidir. Proje kapsamında şanlı bayrağımızı 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlerimize emanet edeceğiz. Bayrağımızı Karabük'ten getiren ve Çanakkale'ye götürecek kardeşlerimizi bu şerefli görevlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemiz her geçen gün daha da gelişecek, birliğimizi daha da artıracağız ve bu bayrağı inşallah ilelebet dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Çanakkale, Karabük, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika


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