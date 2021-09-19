Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Son Dakika

Çanakkale'de "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan ve Deniz Yarbay Anıl Yeşilyuva tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.