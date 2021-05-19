Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması

19.05.2021 11:09
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması, System.String[]

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan yaptığı konuşmada, "Ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda nedenli kararlı ve kahramanca tutum sergilendiğini tüm dünya Çanakkale Savaşları'nda bir kez daha görmüştür. İşgal altındaki vatan topraklarında umutların tükenmeye başladığı bir dönemde ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal, ya ölüm' söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun'a çıkması bağımsızlık, özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs 1919" diye konuştu.


Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması

Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Kalkan, Çanakkale, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
11:05 Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
10:48 "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu
10:44 ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
10:34 Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı
10:07 Cumhuriyete giden yol, o gün açıldı! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
09:57 Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir
Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı         
11:21
Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı         
11:16
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 11:38:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement