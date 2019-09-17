Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

"TCSG 81" Bot Komutanlığının Kadırga Burnu açıklarında gerçekleştirdiği başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 18 kişi gözlem altına alındı.

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Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür