Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

47 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG 905" Bot Komutanlığınca Kadırga ve Sivrice Burnu mevkilerinde 4 operasyonda 177 yabancı uyruklu yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

"TCSG 81" Bot Komutanlığının Kadırga Burnu açıklarında gerçekleştirdiği başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 18 kişi gözlem altına alındı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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